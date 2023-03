Carnage en équipe de France, la malédiction n'est pas terminée

Amadou Diawara

Déjà privé de Presnel Kimpembe, Didier Deschamps pourrait être contraint de faire sans Ousmane Dembélé pour le prochain rassemblement des Bleus. Alors qu'il devait retrouver le groupe de Xavi cette semaine, l'attaquant du FC Barcelone doit encore faire preuve de patience pour retrouver la compétition. Assuré de manquer le duel contre l'Athletic ce dimanche, Ousmane Dembélé pourrait également manquer le Clasico contre le Real Madrid le 19 mars.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a dû faire face à une pluie de blessures. En effet, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema ont tous dû déclarer forfait pour la compétition. Et malheureusement pour le sélectionneur des Bleus , Lucas Hernandez s'est blessé gravement seulement quelques minutes après le coup d'envoi du premier match au Qatar. Et aujourd'hui, Didier Deschamps ne semble pas être plus verni.

Retour retardé pour Ousmane Dembélé

Alors que Lucas Hernandez est toujours blessé, Presnel Kimpembe a été victime d'une rupture du tendon d'Achille après son retour à la compétition. Et la saison du défenseur du PSG est désormais terminée. De surcroit, Christopher Nkunku a également rechuté dernièrement, étant incertain pour le prochain rassemblement des Bleus . Au même titre que Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui ont repris l'entrainement collectif avec la Juventus et Chelsea.

Ousmane Dembélé déjà forfait avec les Bleus ?