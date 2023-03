«C'était très impressionnant» : Messi brise le rêve de Mbappé et jubile

Hugo Chirossel

S’ils sont coéquipiers au Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été adversaires le 18 décembre dernier, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde 2022. Dans un entretien accordé aux médias du PSG, le septuple Ballon d’Or est revenu sur le bonheur que lui a procuré le sacre de l’Argentine.

Le 18 décembre dernier au Qatar, Lionel Messi a remporté le seul trophée qui lui manquait : la Coupe du monde. Une énorme joie pour la Pulga , qui avait échoué en finale face à l’Allemagne en 2014.

Messi lâche un gros indice sur son avenir, le PSG est prévenu https://t.co/CAQn4zuahC pic.twitter.com/s8QXkEbKIc — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« À jamais gravé dans nos mémoires »

Au grand dam de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé lors de la finale face à l’Argentine. Un exploit qui n’aura finalement pas suffi, l’équipe de France s’étant inclinée aux tirs au but (3-3). Dans un entretien accordé aux médias du PSG, Lionel Messi est revenu sur ce qu’il a ressenti lors du sacre de l’ Albiceleste .

« C’était le rêve de toute une vie »