Mbappé et Messi recalés, un club se lâche sur son mercato

Hugo Chirossel

Battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le PSG jouera son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mercredi. En marge de cette rencontre, il a été demandé à Oliver Kahn, gardien emblématique du club allemand dont il est aujourd’hui le président, s’il aimerait avoir Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé dans son équipe.

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat, le PSG a fait le plein de confiance, avant de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich mercredi, pour son huitième de finale retour de Ligue des champions. Battu à domicile lors du match aller (0-1), les Parisiens n’ont pas d’autres choix que de s’imposer à l’Allianz Arena.

Kahn ne veut pas de Messi, Neymar et Mbappé

Pour ce faire, le PSG pourra compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé, mais pas sur Neymar. Ce dernier va devoir se faire opérer de la cheville et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Oliver Kahn, président du Bayern Munich, a d’ailleurs été interrogé sur les trois stars parisiennes. Il lui a notamment été demandé s’il aimerait avoir dans son équipe « trois méga-stars comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ».

« Je suis très satisfait de notre effectif »