Messi lâche un gros indice sur son avenir, le PSG est prévenu

La rédaction

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi tarde à trouver un accord avec le PSG alors que les discussions sont toujours en cours comme vous l’a révélé le10sport.com. Ces dernières semaines, il a été indiqué que l’Argentin aurait quelques doutes au sujet d’un avenir dans la capitale, mais le principal intéressé assure au contraire être plus qu’heureux du côté du Parc des Princes.

Prolongera, ne prolongera pas ? Alors qu’il dispute actuellement sa deuxième saison au PSG, Lionel Messi fait durer le suspense après avoir remporté le Mondial avec l’Argentine. Le septuple Ballon d’Or arrive à la fin de son contrat avec le club de la capitale et reste en pleine réflexion pour son avenir, alors qu’un possible retour au FC Barcelone ou une arrivée du côté des États-Unis ou de l’Arabie saoudite ont été évoqués pour lui. Selon les informations divulguées par le10sport.com, le PSG espère toujours conserver son numéro 30, et les discussions se poursuivent. De son côté, Lionel Messi se dit heureux à Paris.

« Je me sens très bien »

Alors qu’il a été indiqué que Lionel Messi douterait d’une prolongation avec le PSG, le principal intéressé a avoué se sentir « très bien » dans la capitale au cours d’un entretien réalisé avec les médias du club. « C’est vrai que je me sens très bien. La première année, j'ai eu besoin d’un petit peu de temps pour m'adapter à Paris pour différentes raisons, mais j’ai entamé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie, beaucoup de désir », reconnaît Messi.

«Confirmé par l'entourage de Messi» : Révélations sur l'avenir de la star du PSG https://t.co/moFOxSVdrP pic.twitter.com/WK0hmKTO3S — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« J’apprécie vraiment cette saison »