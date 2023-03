Au cœur d’un clash avec Benzema, Giroud vide son sac

La rédaction

Olivier Giroud a une carrière exceptionnelle en Bleu. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 53 réalisations, vainqueur de la Coupe du monde 2018 en Russie et de la Ligue des Nations en 2021, l'ancien montpelliérain n'a pourtant jamais réussi à faire l'unanimité, notamment à cause de sa concurrence avec Karim Benzema, ce qui lui a parfois valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. L'attaquant explique comment il a surmonté tout ça.

Après avoir notamment été comparé à un kart par Karim Benzema qui lui se comparait à une F1, Olivier Giroud n'a pourtant jamais eu de rancœur envers son coéquipier en Bleu. La cohabitation depuis le retour de l'attaquant du Real Madrid s'est toujours bien passée, avec un Olivier Giroud affirmant qu'il n'existait aucune animosité entre eux. Pourtant, cela n'a pas empêché le meilleur buteur de l'histoire des Bleus de se retrouver ciblé par certains internautes sur les réseaux sociaux, qui le jugeaient responsable de la mise à l'écart de Benzema. Un traitement sur lequel est revenu Giroud.

« Je sais que ça peut partir dans tous les sens »

Olivier Giroud semble avoir remarqué que son statut avait changé après la Coupe du monde au Qatar, en 2022, comme il l'explique dans une interview accordée à Brut : « Il y a peut-être eu un avant et après Coupe du monde. On fera jamais l’unanimité mais c’est sûr que quand c’était revenu à mes oreilles que 95% des Français voulaient me voir au Mondial, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu par le peuple français. Les réseaux sociaux, j’y suis revenu en début d’année dernière pour mes sponsors, marketing. C’est pas pour autant que j’y suis vraiment connecté comme la nouvelle génération. Je me suis toujours protégé par rapport à ça car je sais que ça peut partir dans tous les sens. Même si je regarde pas toujours la presse, y’a certaines choses qui me reviennent aux oreilles. Mais ça fait partie d’une carrière. »

« Ma foi chrétienne m'a beaucoup aidé »