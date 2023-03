Le Graët parti, le gouvernement Macron lâche une grande révélation sur Platini

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football. Philippe Diallo devrait garder la main jusqu'au 10 juin prochain, date de la prochaine Assemblée Fédérale. Pour la suite, certains réclament l'arrivée de Michel Platini, qui s'était entretenu, récemment, avec la Ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra est revenue sur cette rencontre.

C'est terminé pour Noël Le Graët. Ciblé par le rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports et sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel, l'homme de 81 ans a présenté sa démission mardi dernier. Président intérimaire, Philippe Diallo devrait remplir ce rôle jusqu'à la prochaine Assemblée Fédérale, prévue le 10 juin. D'ici là, certains membres du comex pourraient se présenter à la présidence de la FFF.

Une rencontre entre Platini et Oudéa-Castéra

En coulisses, plusieurs hommes de l'ombre militent, aussi, pour un retour aux affaires de Michel Platini. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, un lobbying s'est mis en place pour hisser l'ancien homme fort de l'UEFA à la tête de la FFF. Hasard du calendrier, Platini s'était entretenu avec Amélie Oudéa-Castéra le 9 février dernier. Mais la ministre des Sports l'assure, l'actualité de la FFF n'a pas été évoquée durant cette rencontre.

La ministre des Sports met les choses au clair