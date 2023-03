Snobé au Qatar, il prévient Deschamps

Thomas Bourseau

Pierre Kalulu est devenu indéboulonnable au Milan AC et a remporté le Scudetto la saison dernière. Le défenseur de 22 ans espérait prendre part au Mondial avec l’équipe de France, mais attend toujours la convocation de Didier Deschamps.

L’année 2020 n’a pas été un changement drastique de vie pour Pierre Kalulu uniquement en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, alors qu’il est natif de Lyon et avait effectué les 10 dernières années de sa formation à l’OL, Kalulu prenait la décision de signer son premier contrat professionnel à l’été 2020 au… Milan AC !

Déçu d’avoir été oublié pour le Mondial, Kalulu attend l’appel de Deschamps

Depuis, poussé par le directeur technique Paolo Maldini et par son coéquipier Zlatan Ibrahimovic comme il l’a souligné en interview pour The Daily Telegraph , Pierre Kalulu est devenu l’une des pièces-maîtresses de la défense de l’effectif de Stefano Pioli au point d’avoir un rêve bleu ? International espoir, Kalulu rêve de l’équipe de France A et a avoué au Telegraph avoir été déçu de ne pas être du voyage au Qatar pour la Coupe du monde à l’automne dernier.

«C'est toujours l'objectif ultime»