Mbappé se lance dans une bataille avec une star de l’équipe de France

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, l’équipe de France perd son capitaine et son vice-capitaine. Didier Deschamps, qui a lui décidé de rester jusqu’en 2026, va donc devoir trouver un nouveau joueur capable de mener la sélection et Kylian Mbappé est un nom régulièrement évoqué pour revêtir ce rôle.

Les débats sont lancés. Une page se referme après la Coupe du monde, avec plusieurs joueurs majeurs qui ont déjà de mettre un terme à leur carrière en équipe de France. C’est notamment le cas d’Hugo Lloris, jusque-là fidèle capitaine de Didier Deschamps.

« Est-ce que Kylian Mbappé peut l’être ? Oui bien évidemment »

Dans un long entretien accordé au Figaro , Deschamps a abordé le sujet du prochain capitaine de l’équipe de France. « Je sais qui peut l’être qui ne peut pas l’être (il sourit). J’aurais des discussions avec certains d’entre eux » a expliqué le sélectionneur, évoquant directement la piste Kylian Mbappé. « Est-ce que Kylian peut l’être ? Oui bien évidemment ».

« La décision sera prise pendant le stage de mars »