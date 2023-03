Deschamps répond à la menace Zidane

Axel Cornic

Dans un long entretien publié par Le Figaro ce samedi, Didier Deschamps a abordé plusieurs dossiers sensibles. C’est le cas avec Zinédine Zidane, qui semblait être son successeur naturel à la tête de l’équipe de France... mais qui a été finalement stoppé par sa prolongation surprise jusqu’en 2026 et qui doit désormais se retrouver un nouveau point de chute.

Didier Deschamps et Zinédine Zidane sont sans aucun doute les deux figures majeures de France ‘98, mais on ne peut vraiment dire qu’ils sont très proches. Les deux semblent en effet se mener un duel à distance et un nouvel épisode de ce long feuilleton s’est récemment déroulé au Qatar.

Deschamps lui a coupé l’herbe sous le pied

Car tout le monde voyait Zidane succéder à Deschamps, dont le contrat avec la Fédération française de football se terminait le 30 décembre dernier. Avant la compétition, il semblait d’ailleurs prêt à laisser la place, mais finalement Deschamps a décidé de prolonger jusqu’à la Coupe du monde 2026.

« Je ne considère pas Zidane comme un rival »