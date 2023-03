Les langues se délient autour de Benzema, la nouvelle explication de Deschamps

Axel Cornic

Plusieurs mois après la fin de la Coupe du monde, Didier Deschamps a décidé de reparler de la polémique autour du départ de Karim Benzema de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur revient notamment sur les circonstances autour de la décision sur l’attaquant du Real Madrid, intronisé Ballon d’Or quelques semaines auparavant.

L’équipe de France est allée jusqu’en finale du dernier Mondial, pourtant tout le monde ne parlait que d’une chose : le départ étrange de Karim Benzema. Revenu après des années de disette, l’attaquant français devait être le grand leader des Bleus au Qatar, mais n’a finalement pas disputé le moindre match.

« Tout ce qui a pu être rapporté après la Coupe du monde est faux ! »

Dans un long entretien publié ce samedi par Le Figaro , Didier Deschamps est revenu sur cet épisode délicat, démentant notamment tout ce qui a pu se dire dans les médias. « Tout ce qui a pu être rapporté après la Coupe du monde est faux ! C’est un mensonge inimaginable » a expliqué le sélectionneur. « D’abord on a fait les choses (sur le plan médical) comme on devait le faire et Karim le sait bien. Il est arrivé du Real Madrid après plusieurs semaines sans activité ».

« Il se blesse sur un geste anodin à deux jours du match d’ouverture »

« Il avait l’objectif, au début du stage, d’être disponible pour le premier match. Dans ma tête, c’était un cap, pas une obligation. Comme pour Raphaël Varane d’ailleurs » a poursuivi Deschamps. « Dans chaque séance, on s’est adapté. Il se blesse sur un geste anodin à deux jours du match d’ouverture. Notre médecin l’a accompagné à la clinique, ils reviennent à l’hôtel à 0h15... Je vais voir Karim dans sa chambre Franck Le Gall à 00h30. Entretemps, Karim a transmis l’examen médical à quelqu’un de confiance à Madrid ».

« C’est la vérité, il n’y en a qu’une seule et c’est celle-là »