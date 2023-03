Deschamps appelle Benzema, il tente un coup improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Karim Benzema ait annoncé sa retraite internationale le 19 décembre dernier, Didier Deschamps a tout de même essayé de convaincre l'attaquant du Real Madrid de faire machine arrière alors qu'il préparait ses pré-convocations pour le rassemblement du mois de mars. En vain.

Le 19 décembre dernier, au lendemain de la défaite de l'équipe de France contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, Karim Benzema publiait un message sur ses réseaux sociaux afin d'annonce la fin de sa carrière internationale. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », écrivait l'attaquant du Real Madrid. Néanmoins, en marge du prochain rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps annonce avoir contacté Karim Benzema pour s'assurer de sa décision.

«Je voulais connaître sa position»

« Je l’ai appelé après la prolongation de mon contrat. On a eu une longue discussion. Je l’ai recontacté plus récemment par rapport aux exigences administratives des préconvocations. Je voulais connaître sa position. Il m’a confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale. Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas », lance le sélectionneur des Bleus dans les colonnes du Parisien avant de préciser.

«Quand je lui ai parlé, début janvier, sa décision n’était pas définitive»