«Je vais devoir m’expliquer» : La nouvelle bombe de Benzema

La rédaction

Alors qu’il a annoncé au lendemain de la finale de la Coupe du monde, sa retraite internationale, Karim Benzema est au centre de l’attention. Après des propos récents du sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid, Ballon d’Or en 2022, l’a annoncé, il pourrait enfin prochainement prendre la parole.

Ces dernières heures, Didier Deschamps s’était arrêté dans les colonnes du Parisien afin de répondre à certaines questions concernant l’équipe de France. Le sélectionneur, prolongé jusqu’en 2026 après le parcours des Bleus à la dernière Coupe du monde, s’était notamment exprimé par rapport au cas épineux de Karim Benzema. Pour rappel, le Ballon d’Or en titre avait dû quitter le groupe juste avant la compétition, alors que son départ avait été source de tensions en interne.

« Karim, il n’y a pas d’urgence », déclarait Deschamps à Benzema

Dans les colonnes du Parisien , Didier Deschamps revenait sur cette « affaire » Karim Benzema : « Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : « C’est mort ». Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : « Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager ». En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte » .

La réponse sèche de Benzema à Deschamps