Équipe de France : Benzema doit-il revenir sur sa décision ?

La rédaction

Comme l'a affirmé Didier Deschamps - le sélectionneur français - ce vendredi, Karim Benzema a pris sa retraite internationale ; au même titre qu'Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Selon vous, le buteur du Real Madrid doit-il changer d'avis et reporter le maillot des Bleus malgré ses 35 ans ?

Convoqué pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema a malheureusement dû déclarer forfait à la dernière minute à cause d'une blessure. Rentré chez lui prématurément, le capitaine et numéro 9 du Real Madrid a assisté à l'épopée des Bleus depuis sa télévision. Et peu après la finale du Mondial - perdue par l'équipe de France face à l'Argentine - Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale via Instagram , tout comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, qui ont également décidé de raccrocher avec les Bleus .

Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale

Interrogé ce vendredi sur Karim Benzema, Didier Deschamps a confirmé auprès de plusieurs médias que le buteur de 35 ans avait décidé de tirer un trait sur l'équipe de France. « Sans entrer dans le détail de nos discussions, quand je l’ai eu au téléphone après ma prolongation, début janvier, sa décision n’était pas encore prise. J'avais une pré-liste à faire pour les rencontres de mars. J’ai repris contact avec lui. Là, il m’a dit qu’il avait décidé d’arrêter sa carrière internationale. Je comprends et je respecte son choix » , peut-on lire dans Le Figaro .

Didier Deschamps a confirmé la fin de l'ère Benzema