Ça chauffe avec Zidane, Deschamps balance sur l’intimité de France 98

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Noël Le Graët a tenu des propos désobligeants à l’égard de Zinedine Zidane en début d’année, la génération 98 a rapidement répliqué pour défendre l’ancien numéro 10. Certains champions du monde ont également reproché à Didier Deschamps sa discrétion dans cette affaire, le sélectionneur des Bleus mettant plusieurs jours avant de sortir du silence. Interrogé par Le Parisien, ce dernier a défendu l’unité entre les anciens coéquipiers.

Avec sa sortie sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a déclenché le scandale de trop qui a conduit à sa perte. « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne , avait notamment lâché le désormais ex-président de la FFF au micro de RMC. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection . » De nombreux champions du monde 1998 étaient alors montés au créneau pour défendre leur ancien coéquipier, tandis que Didier Deschamps avait pour sa part attendu plusieurs jours avant de se prononcer. Une position qui avait fait parler, y compris au sein de France 98. « Est-ce que ça me choque que Deschamps n’ait pas pris la parole ? Bien sûr que ça me choque. Je peux comprendre la proximité, parce qu’ils forment un binôme, je peux comprendre d’un point de vue professionnel qu’il soutienne son président. Mais hey, on a gagné la Coupe du monde ensemble », lâchait notamment Emmanuel Petit durant l’affaire.

💥 « Sacré Didier »Le clash repart de plus belle entre Karim #Benzema et Didier #Deschamps, avec au centre la question de son fameux forfait au MondialNouvel épisode dans le psychodrame qui secoue le football 🇫🇷 depuis 2015, raconté sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/spUIKWaMLp — Bernard Colas (@BernardCls) March 11, 2023

Deschamps en froid avec France 98 ?

La place de Didier Deschamps au sein de la génération 1998 avait alors été au centre des discussions, Christophe Dugarry, en conflit avec l’actuel sélectionneur, révélant notamment que ce dernier ne faisait pas partie de leur groupe WhatsApp . « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu… Si Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte », avait-il révélé sur RMC .



« Le fait que Deschamps privilégie son lien avec Le Graët plutôt qu’avec France 98 ? Chacun essaie de voir son propre intérêt lorsqu’il y a son destin professionnel en jeu donc je ne peux pas lui en vouloir pour ça , confiait de son côté Emmanuel Petit dans l’émission Rothen s’enflamme. En revanche, par rapport à ce que l’on a vécu tous ensemble, et qu’on vit encore ensemble. Je vous rappelle quand même qu’à la fin de ce mois, on va tous (France 98) se réunir aussi comme on le fait chaque année. On l’a fait au Maroc fin juin, il y a la moitié de l’équipe qui n’était pas là. Deschamps ? Il ne vient plus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’il a des problèmes avec certains joueurs, je n’en sais rien, je ne veux pas rentrer dans ça, ça me concerne pas ».

« France 98 va bien »