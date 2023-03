Zidane attaqué, Deschamps se justifie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le monde du football s’est indigné après les déclarations de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane au début de l’année, Didier Deschamps a pour sa part mis quelques jours avant de s’exprimer sur la polémique. Dans un long entretien accordé au Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France, proche de l’ancien président de la FFF, se défend.

En répondant aux questions de Marion Bartoli au micro de RMC au début de l’année, Noël Le Graët a déclenché le scandale de trop, marquant la fin de son règne à la FFF. Interrogé sur Zinedine Zidane après la prolongation de Didier Deschamps, le désormais ex-patron du football français avait choqué par ses propos. « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne , avait lâché Le Graët. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. » Une sortie qui avait alors suscité l’indignation générale, à commencer par celle de Kylian Mbappé, réagissant dans la foulée. Didier Deschamps, lui, avait pris quelques jours avant de se prononcer sur l’affaire.



💥 « Sacré Didier »



Le clash repart de plus belle entre Karim #Benzema et Didier #Deschamps, avec au centre la question de son fameux forfait au Mondial



Nouvel épisode dans le psychodrame qui secoue le football 🇫🇷 depuis 2015, raconté sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/spUIKWaMLp — Bernard Colas (@BernardCls) March 11, 2023

« Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés »

« Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou. La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition , avait indiqué Didier Deschamps le 11 janvier, dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans le football et le sport français. » Interrogé ce samedi par Le Parisien sur sa prise de position tardive, Deschamps se défend.

« Je pourrais répéter les mêmes mots aujourd’hui »