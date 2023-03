Benzema répond à Deschamps, il se fait fracasser

Hugo Chirossel

Trois mois après la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps est enfin sorti du silence concernant la blessure de Karim Benzema, quelques jours avant le début de la compétition. Les explications du sélectionneur de l’équipe de France n’ont visiblement pas plu à l’attaquant du Real Madrid, qui a lâché plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Une communication qu’a déplorée Stephen Brun.

Trois mois après, le cas Karim Benzema en équipe de France fait encore beaucoup parler. Alors que la gestion de l’attaquant du Real Madrid lors du Mondial 2022 a interrogé, les explications de Didier Deschamps étaient attendues. Le sélectionneur des Bleus est sorti du silence, dans un entretien accordé au Parisien .

Deschamps appelle Benzema, il tente un coup improbable https://t.co/Ls19b0AefC pic.twitter.com/xTT8yDBHPR — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

La réponse de Benzema à Deschamps

Mais visiblement, Karim Benzema semble avoir une autre version des faits. En réponse à certains des propos de Didier Deschamps, le joueur âgé de 35 ans a publié deux stories pour le moins énigmatiques sur Instagram . « Mais quelle audace », a-t-il écrit, avant d’en rajouter une couche : « Sacré Didier », accompagné d’une vidéo d’un homme répétant le mot « menteur ». Une communication fortement critiquée par Stephen Brun.

«Des rébus et des énigmes du Père Fouras»