Il inquiète Deschamps, son calvaire est enfin terminé

N'Golo Kanté sort enfin de son calvaire. Au cours d'une véritable saison cauchemar, l'international français devrait être de retour dans le groupe des Blues face à Everton. C'est son entraîneur, Graham Potter, qui a annoncé cette bonne nouvelle pour Kanté, mais aussi pour Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France s'était inquiété de l'état de santé de son milieu de terrain.

Jeudi, lors de la conférence de presse durant laquelle il a dévoilé sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour le rassemblement de mars, Didier Deschamps a évoqué les blessures de N'Golo Kanté avec d'inquiétude : « J'ai pas peur de plus les revoir, mais ça fait plusieurs mois qu'on ne les voit pas sur les terrains avec des blessures. Je reste toujours positif et connaissant NG et Paul, ils vont tout faire pour redevenir compétitif. »

« Il nous a énormément manqué »

Dans des propos rapportés par The Athletic , le coach de Chelsea, Graham Potter a évoqué le cas N'Golo Kanté : « Les dirigeants qui m'ont précédé ont parlé en termes élogieux de N'Golo, car c'est un joueur de très haut niveau. Il nous a énormément manqué, ce qui ne veut pas dire que d'autres joueurs n'ont pas tout donné, ils l'ont fait. Mais N'Golo Kanté est un joueur de premier plan. Lorsqu'un joueur est blessé pendant une telle durée, il faut prendre les mesures nécessaires, quelle que soit notre situation, pour le remettre sur pied et lui permettre de redevenir le joueur qu'il est, de manière responsable et aussi sûre que possible ; et afin qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour aller de l'avant. Une fois qu'il aura atteint son meilleur niveau, il sera un joueur de premier plan pour nous. »

« Il y a une chance pour lui d'être dans l'équipe »