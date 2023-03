PSG : Une révolution hallucinante s’emballe, le Qatar peut s’affoler

Pierrick Levallet

Après une décennie à Paris, où il a fait basculer le PSG dans une nouvelle dimension, le Qatar souhaiterait désormais rejoindre la Premier League. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani voudrait racheter Manchester United. Mais Jim Ratcliffe serait aussi sur le coup. Et il serait passé à l'action en interne pour convaincre tout le monde.

À l’été 2011, afin de promouvoir la Coupe du monde au Qatar, QSI rachetait le PSG. Le club de la capitale a basculé dans une autre dimension et dépasse désormais le milliard d’euros en terme de valeur. Mais après plus d’une décennie à Paris, le Qatar rêverait d’intégrer la Premier League. Dans cette optique, le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani souhaiterait racheter Manchester United via la fondation Nine Two .

Le Qatar va dégainer 4,5Md€ pour Manchester United

Mis en vente par la famille Glazer, le club mancunien pourrait être détenu par le Qatar prochainement. Selon Sky Sports , une offre de 4,5 milliards d’euros serait en préparation. La confiance serait croissante dans le camp qatari, mais un autre prétendant au rachat de Manchester United est passé à l’action récemment.

Jim Ratcliffe et INEOS sont passés à l’action