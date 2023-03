Un clash éclate au PSG, il le remet à sa place

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez s'est questionné sur le véritable rôle de Luis Campos au sein du club parisien. Arrivé dans un rôle de conseiller sportif, le Portugais va, parfois, au-delà de ses prérogatives et n'hésite pas à s'en prendre à certains cadres du vestiaire, ce qui agace l'ancien entraîneur.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est la cible de critiques en interne. Les dirigeants lui reprochent son bilan décevant en matière de recrutement, tandis que certains joueurs ne supporteraient plus ses remarques sur la qualité du groupe. En février dernier, Campos, ne s'était pas privé de se rendre dans le vestiaire du PSG à la mi-temps d'une rencontre face à l'AS Monaco. Il aurait, alors, eu un échange musclé avec Neymar, mais aussi Marquinhos.

Luis Fernandez s'interroge sur le rôle de Campos

Dans un entretien à L'Equipe, Luis Fernandez s'est interrogé sur le véritable rôle de Campos. « Quelle est la place de Campos ? Le vif échange entre Neymar, Marquinhos et Campos à Monaco, ça ne doit pas avoir lieu dans le vestiaire ou à côté du vestiaire, mais dans un bureau » a déclaré l'ancien coach du PSG. Fernandez n'épargne pas Campos, à qui il reproche de dépasser ses prérogatives.

« Campos est peut-être trop intrusif »