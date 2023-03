Zidane - PSG : Le Qatar a tranché, une erreur monumentale commise ?

La rédaction

Forcément menacé après le début d’année réalisé par le PSG, Christophe Galtier devrait avoir l’occasion de finir la saison. Pourtant, le visage affiché par son équipe inquiète, au point que certains observateurs estiment que les joueurs ont lâché après l’élimination en Ligue des champions. Le Qatar fait-il alors une erreur en ne se séparant pas de son entraîneur pendant la trêve internationale ?

Et de sept pour le PSG. Avec son revers contre le Stade Rennais sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale a enregistré sa septième défaite en cette année 2023, un triste record dans l’ère QSI qui place forcément Christophe Galtier sur un siège éjectable, lui dont l’arrivée l’été dernier était déjà loin de faire l’unanimité. « Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant , confiait Galtier ce dimanche. Je suis venu pour un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L'objectif, c'est d'être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être . »

Galtier en poste jusqu’à cet été au minimum ?

Une réflexion au sein de l'état-major du PSG prend naturellement forme sur la suite à donner à l’aventure de Christophe Galtier dans la capitale, mais aucune décision ne devrait être prise dans un futur proche. Selon L’Équipe et RMC , la formation parisienne refuse de céder à la panique, permettant à l’entraîneur de 56 ans de pouvoir rester à sa place jusqu’à la fin de la saison.

