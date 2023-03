Le PSG veut un champion du monde, une réponse tombe

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le mercato estival, le PSG aurait notamment un œil sur Benjamin Pavard. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, le champion du monde 2018 serait mécontent d’être utilisé en tant que latéral droit, ce qui pourrait le pousser à songer à un départ. Toutefois, le joueur âgé de 26 ans a été replacé dans une défense à trois par Julian Nagelsmann et se sent bien désormais en Bavière.

Un an après sa belle Coupe du monde et le sacre de l’équipe de France en 2018, Benjamin Pavard avait quitté le VfB Stuttgart pour rejoindre le Bayern Munich. Comme c’est le cas avec les Bleus , le Français âgé de 26 ans est le plus souvent utilisé dans le couloir droit, lui qui est pourtant défenseur central de formation. Une utilisation dont il ne serait pas satisfait et qui lui aurait donné des envies d’ailleurs. Dans cette optique, Téléfoot indiquait dernièrement que le PSG était intéressé par Benjamin Pavard.

« Il a trouvé la sérénité et la tranquillité »

Sauf que ces derniers temps, l’international français a été replacé dans une défense à trois par Julian Nagelsmann, et cela pourrait tout changer. « Il a beaucoup changé depuis que Nagelsmann l'a fait passer du poste de latéral droit à son rôle d'origine, celui de défenseur central. Dans sa position, celle du milieu de la défense, il a trouvé la sérénité et la tranquillité, il est sans doute heureux », a indiqué Joseph Mohan, agent de Benjamin Pavard, dans des propos relayés par TMW .

« Benjamin joue dans le rôle qui lui revient, les choses changent pour lui aussi »