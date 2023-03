Mercato : Le PSG joue avec le feu pour sa révolution

Thomas Bourseau

Courtisé par le PSG durant le mercato hivernal, Malcom le serait toujours selon Foot Mercato pour cet été. Cependant, la concurrence serait à présent rude et le Brésilien aurait à coeur d’étudier chacune des options.

Au cours du dernier mercato hivernal, le PSG a grandement cherché à recruter un joueur à vocation offensive. Hormis l’échec retentissant d’Hakim Ziyech en toute fin de mercato, le Paris Saint-Germain aurait échoué à trouver un terrain d’entente avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour la venue de Malcom.

Le PSG a raté son coup en janvier

A en croire Foot Mercato , le PSG n’aurait été prêt à recruter Malcom pour un prêt de six mois sans aucune option d’achat. Initialement, le Zénith aurait fixé son prix de départ entre 30 et 35M€ par le biais d’un transfert sec de Malcom avant de se laisser convaincre par un prêt avec option d’achat obligatoire. Ce que le PSG a refusé malgré le forcing de son président Nasser Al-Khelaïfi. Et maintenant ?

Malcom veut étudier ses possibilités estivales