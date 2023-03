L'opération séduction s'intensifie à l'étranger pour Messi

Thibault Morlain

Le PSG se posant finalement de plus en plus de questions sur l'avenir de Lionel Messi, l'Argentin pourrait donc ne pas prolonger et partir libre à la fin de la saison. Mais pour aller où ? Plusieurs destinations sont évoquées, mais beaucoup de fans rêvent de le revoir au FC Barcelone. Et c'est également le cas au sein du vestiaire blaugrana, où on n'hésite pas à interpeller Messi.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est la question qui revient de plus en plus pour le numéro 30 du PSG. En effet, l'Argentin est en fin de contrat et s'il existe un accord de principe pour une prolongation, rien n'est encore acté. D'ailleurs, alors que les supporters du PSG réclament, pour beaucoup, le départ de Messi, la direction parisienne commencerait sérieusement à réfléchir à cette possibilité. Cela pourrait donc se terminer à la fin de la saison. Lionel Messi se retrouverait alors libre et cela pourrait bien profiter au FC Barcelone, qui rêve d'un retour de La Pulga après son départ en 2021.

Mercato : Messi pose ses conditions, le PSG battu ? https://t.co/pVWIOOHHC8 pic.twitter.com/hJybIcnJyO — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« Nous l'attendons déjà »

Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone souhaiterait revoir Lionel Messi. Joan Laporta et Xavi l'ont clamé publiquement et voilà que c'est désormais le vestiaire qui s'y met. Ce dimanche, après la victoire face au Real Madrid, pour Gerard Romero, c'est Sergi Roberto qui a interpellé Messi pour un retour au Barça : « A bras ouverts, qui ne serait pas prêt pour le retour de Messi ? En fin de compte, nous ne voulons pas trop parler parce que c'est lui qui doit décider, le président, l'entraîneur ou qui que ce soit d'autre. Mais si ça dépend des joueurs, nous l’attendons déjà. Les sifflets contre Messi au PSG ? On ne comprend pas pourquoi, il fait de bonnes saisons à Paris, marque beaucoup de buts, fait des passes décisives… A cause de l’élimination (ndlr en Ligue des champions), ils s'en sont pris à lui, mais c'est un joueur spectaculaire et c'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il vient ».

« J'aimerais qu'il revienne »