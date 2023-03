Zidane - PSG : Le verdict est tombé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG traverse une période compliquée, symbolisée par cette nouvelle défaite concédée dimanche face à Rennes. Malgré ce contexte délicat et les rumeurs persistantes autour d’une possible arrivée de Zinedine Zidane, Christophe Galtier devrait terminer la saison sur le banc du club de la capitale.

Cette trêve internationale arrive à point nommé pour le PSG. Battue dimanche au Parc des Princes par le Stade Rennais en championnat (0-2), la formation de Christophe Galtier s’apprête à vivre une fin de saison pénible, d’autant qu’elle n’a plus que le championnat à jouer depuis l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour toutes ces raisons, la piste menant à Zinedine Zidane revient avec insistance depuis plusieurs semaines, d’autant que l’ancien entraîneur du Real Madrid avait déjà été approché par le PSG l’été dernier.

Sauveur du PSG, Zidane à l’origine d’une révolution ? https://t.co/6HNddJAHes pic.twitter.com/H2KxEnfXZ5 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Galtier ne lâche pas

Interrogé dimanche en conférence de presse, Christophe Galtier a affirmé avec force qu’il resterait focalisé jusqu’au bout sur sa mission au PSG malgré les spéculations sur son futur : « Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse (…) Je suis venu dans ce projet pour deux ans, on spécule sur mon avenir. Ma seule obsession, c'est d'être champion. Ce match va peut-être occasionner une réflexion de ma direction mais il faut remettre les choses dans le contexte. Ce match ne doit pas tout remettre en cause », a indiqué l’entraîneur du PSG. Et il semble déjà fixé sur son sort.

Zidane au PSG, ce n’est pas pour tout de suite