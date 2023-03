«Il est à plat», ça se complique sérieusement au PSG

Arnaud De Kanel

Comme au match aller à la mi-janvier, le PSG s'est encore incliné face au Stade Rennais de Bruno Génésio, véritable bête noire du Qatar. Avec cette nouvelle défaite, la position de Christophe Galtier est encore un peu plus fragilisée. Laurent Paganelli ne voit pas comment le coach du PSG pourrait s'en sortir.

Les choses ne s'arrangent pas pour Christophe Galtier. Depuis le retour de la Coupe du monde, son PSG tourne au ralenti. Défait pour la 7ème fois depuis le début de l'année 2023, l'ancien coach de l'OGC Nice est de plus en plus menacé, notamment par Zinedine Zidane, et pourrait être démis de ses fonctions. Habituel défenseur de celui qu'on surnomme Galette , Laurent Paganelli se montre assez fataliste sur son cas.

«Il a pris un coup de bambou»

Présent sur le plateau du Canal Football Club , Laurent Paganelli s'est exprimé sur la mauvaise passe que traverse actuellement Christophe Galtier au PSG. « Tu sens qu'il est à plat, qu'il a pris un coup de bambou », a déclaré l'ancien joueur de l'ASSE, avant de conclure.

«Ça devient compliqué pour lui»