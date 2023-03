Le PSG coule, le Qatar tranche pour son entraîneur

Hugo Chirossel

Alors que la position de Christophe Galtier est déjà fragilisée depuis plusieurs semaines, la défaite du PSG face au Stade Rennais (0-2) dimanche ne risque pas d’arranger sa situation. Cependant, le club de la capitale ne voudrait pas se précipiter et devrait attendre la fin de la saison avant de trancher au sujet de son avenir.

Le PSG a de nouveau chuté. Alors qu’ils recevaient le Stade Rennais dimanche au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés pour la quatrième fois de la saison en championnat (0-2). C’est également la septième défaite du club de la capitale toutes compétitions confondues en 2023.

Mercato : Messi pose ses conditions, le PSG battu ? https://t.co/pVWIOOHHC8 pic.twitter.com/hJybIcnJyO — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être »

« Je suis venu pour un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L'objectif, c'est d'être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être », a déclaré Christophe Galtier dimanche soir après ce nouveau revers.

Le PSG veut attendre la fin de la saison