Le PSG s’attaque a un coéquipier de Neymar, la guerre est lancée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG avance, déjà, ses pions dans plusieurs dossiers, notamment celui concernant Andreas Pereira. Le milieu de terrain brésilien susciterait l'intérêt de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien. Mais le Portugais n'est pas le seul à avoir flairé le bon coup.

La fin de saison approche à grands pas et de nombreuses questions vont se poser. Faut-il continuer avec le duo Luis Campos/Christophe Galtier ? Quels joueurs faut-il recruter pour renforcer le PSG ? Pour l'heure, la direction n'aurait pas tranché et donne la priorité au terrain. L'heure n'est pas aux décisions, mais bien à la reconquête après son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions. « Je ne me suis pas projeté sur le futur ou mon avenir. Je suis projeté sur les 10 matches qu’il reste. Simplement finir le championnat en étant champion et en faisant de bons matches » a d'ailleurs confié Galtier en conférence de presse, après la défaite de son équipe face à Rennes ce dimanche (0-2).

Révolte à Paris, le PSG se prend un énorme coup de pression https://t.co/vpKKOqewKo pic.twitter.com/kL28w61IYS — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Andreas Pereira ciblé par le PSG

Mais s'il y en a bien un qui a débuté son travail, c'est bien Luis Campos. Chargé du recrutement au PSG, le Portugais n'est pas certain de conserver son poste, mais fait comme si de rien n'était. Le dirigeant continuerait à se pencher sur le prochain mercato estival et aurait ciblé de potentiels renforts, notamment au milieu de terrain. Ce lundi, ESPN évoque un intérêt du PSG pour Andreas Pereira. Coéquipier de Neymar en sélection, ce joueur offensif de 27 ans aurait tapé dans l'œil de Luis Campos, mais aussi d'autres cadors européens.

Une forte concurrence dans ce dossier

Valorisé 40M€, Andreas Pereira disposerait également de plusieurs touches en Premier League. Liverpool, Manchester City et Chelsea se seraient positionnés dans ce dossier. En Espagne, l'Atlético serait aussi prêt à concurrencer le PSG. Luis Campos va devoir sortir des arguments solides pour recruter Pereira, lié à Fulham jusqu'en juin 2026.