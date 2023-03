Mercato - PSG : On connaît déjà le prochain club de Messi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscites de grandes interrogations quant à son avenir depuis plusieurs mois. Mais finalement, il semblerait que l’attaquant argentin soit bien parti pour s’en aller libre et retourner au FC Barcelone qui l’attend de pied ferme.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Christophe Galtier affichait ses doutes quant à l’issue des négociations entre le PSG et Lionel Messi pour une prolongation de contrat : « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion (…) il est bien trop tôt de savoir ce qu'il va se passer », indiquait l’entraîneur du PSG sur ce feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois. Mais où en sont les discussions, et surtout, le PSG envisage-t-il encore de prolonger Messi vu la situation sportive actuelle ?

Le PSG lui a annoncé la couleur, le clan Messi doute https://t.co/cIDZu0rzYQ pic.twitter.com/WdI99pWkxN — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Le PSG a revu sa position…

Comme l’a révélé L’EQUIPE lundi dans ses colonnes, la direction du PSG semble avoir changé d’avis au sujet de son attaquant argentin puisqu’elle se montre très attentive à la réaction des supporters qui semblent désormais hostiles à cette prolongation. Selon le quotidien sportif, le PSG n’est plus autant sûr qu’avant de vouloir offrir un nouveau bail à Messi, qui de surcroît réclame un salaire majeur pour rempiler avec le club de la capitale.

« Nous l’attendons déjà à Barcelone »