Surprise, le PSG prêt a prendre une décision retentissante avec Messi

De retour au Parc des Princes après sa défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions, Lionel Messi a reçu un accueil mitigé de la part des supporters parisiens. Tantôt sifflé, tantôt applaudi, l'international argentin est loin de faire l'unanimité auprès des fans du PSG. Et cela n'est pas passé inaperçu auprès des dirigeants, qui envisagent de prendre une grande décision.

Ce n'est pas avec ce genre de performance que le PSG parviendra à reconquérir le Parc des Princes. Pour sa première apparition à domicile depuis son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions, le club parisien s'est incliné face à Rennes (0-2). Une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi a alterné le bon et le moins bon.





Le PSG prêt à se séparer de Messi à cause des supporters ?

Mais au sein du PSG, et des supporters, on s'attendait à mieux de la part d'un septuple vainqueur du Ballon d'Or. Un malaise s'est installé avec le public du Parc des princes depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Lionel Messi n'a pas pris la peine de le saluer après le coup de sifflet final et a pris, immédiatement, la direction du vestiaire. Il faut dire que les critiques se font de plus en plus nombreuses, et cela dérange, aussi, en interne. Selon les informations de L'Equipe, le PSG reste attentif à la réaction des supporters. Alors que les négociations ont débuté pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le club parisien souhaite prendre en compte l'avis des fans, qui, pour beaucoup, réclament son départ.

Les trois options pour l'avenir Messi

Cela ne veut pas dire que Messi ne prolongera pas avec le PSG, mais le quotidien précise que le club ne serait plus aussi sûr de vouloir le conserver. En cas de départ, trois options s'offrent à l'international argentin : la MLS, l'Arabie Saoudite et le FC Barcelone. Pour l'heure, tout est encore possible, mais la situation s'est, quelque peu, tendue.