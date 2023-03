PSG : Messi poussé dehors, une première réponse tombe

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et que son avenir est encore incertain, Lionel Messi ne fait l’unanimité pas au PSG. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours et certains observateurs, notamment Juninho, estiment que la Pulga pourrait être sifflée par les supporters parisiens. L’Argentin a d’ailleurs reçu un accueil mitigé ce dimanche au Parc des Princes.

Déjà au cœur des débats en ce qui concerne son avenir au PSG, Lionel Messi a fait polémique cette semaine. Selon certaines rumeurs, l’Argentin aurait quitté l’entrainement prématurément mardi dernier. Dans ce contexte, il y avait des questions quant à l’accueil que lui réserveraient les supporters parisiens ce dimanche au Parc des Princes, en marge de la réception du Stade Rennais, alors que certains d'entre eux voudraient voir l'Argentin plier bagage.

«J’ai envie» : Messi prolongé par le PSG, il balance sa préférence https://t.co/ShvVUlxU2Q pic.twitter.com/CkqPLKubO0 — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« C’est normal de le siffler »

Sur RMC , Juninho estimait que Lionel Messi pourrait être sifflé par le public du PSG, comme cela avait pu être le cas en fin de saison dernière : « Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu’on aime énormément. À la fin, c’est pour les supporters qu’on le fait. Même si c’est Messi, c’est normal de le siffler, même s’il y a 35 buts cette saison. En Ligue 1, ils dominent leurs adversaires. Ce qui m’a choqué, c’est le manque d’agressivité. Les supporters ont tous les droits . »

Accueil mitigé pour Messi