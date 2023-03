PSG : Un énorme projet à la Beckham proposé à Messi ?

Arnaud De Kanel

L'avenir de Lionel Messi au PSG est de plus en plus incertain. Loin d'être convaincu par Christophe Galtier mais aussi et surtout arrivé au bout de sa mission en Europe après son sacre au Mondial, La Pulga pourrait quitter Paris à la fin de son contrat cet été. Parmi les destinations possibles, la MLS serait une option sérieuse et Messi s'y verrait proposer un projet similaire à celui de David Beckham.

En froid avec Christophe Galtier, Lionel Messi n'a toujours pas réglé la question de son avenir au PSG, lui qui devait le faire dès le retour du Mondial au Qatar. Et justement, pendant cette Coupe du monde, les rencontres se sont multipliées entre son entourage et des acteurs de MLS afin de le convaincre de rejoindre les Etats-Unis. Outre-Atlantique, Messi pourrait avoir l'opportunité de devenir propriétaire d'une franchise à sa retraite, comme ce qui avait été fait avec David Beckham quelques années plus tôt. Jérôme Meary, agent de joueurs de MLS, en a dit plus à ce sujet pour Téléfoot .

Neymar viré au mercato ? Le PSG est fixé https://t.co/AOc11OIVjF pic.twitter.com/U85zVe2NAC — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Un projet assez spécial»

« Il y a 10-20% de chances qu’il vienne en MLS car ils sont en train de lui proposer un projet assez spécial. (…) Le clan Beckham-Jorge Mas-Inter Miami a beaucoup interagi avec le clan Messi pensant la Coupe du monde », a révélé Jérôme Meary, avant de détailler le projet proposé à Lionel Messi.

«Un peu comme le deal Beckham»