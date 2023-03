C’est annoncé, le PSG planifie un énorme retour

Axel Cornic

Parti en 2019, Adrien Rabiot pourrait bien revenir au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet en juin prochain et si la Juventus semble vouloir le prolonger, les discussions avec son entourage seraient au point mort et un départ semble donc de plus en plus probable. Et au sein de son ancien club on semble véritablement penser à des retrouvailles...

Difficile pour les titis parisiens de s’imposer en équipe première depuis le début du projet QSI. Ils sont peu nombreux à avoir réussi au PSG et Presnel Kimpembe est pour le moment le seul à s’être véritablement inscrit dans la durée. Mais un autre pur produit parisien pourrait bien revenir...

Le PSG veut retrouver Rabiot

Média Foot a en effet tout récemment annoncé que le PSG songerait sérieusement à rapatrier Adrien Rabiot, parti en 2019 à la Juventus. Pour rappel, les adieux n’ont pas vraiment été bons entre le club de la capitale et le milieu de terrain, qui était notamment resté près de six mois sans jouer le moindre match.

Au moins 10M€ par an ?