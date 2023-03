L’OM recrute une star, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a réussi à attirer Alexis Sanchez qui s’était libéré de son contrat avec l’Inter Milan. Et depuis le début de saison, le Chilien confirme son statut comme en témoigne son doublé dimanche soir à Reims (2-1). Florent Gautreau souligne ainsi l’importance de l’ancien attaquant d’Arsenal à Marseille.

Arrivé en rock star à Marseille l’été dernier, Alexis Sanchez confirme son statut depuis le début de la saison de l’OM. Dimanche soir, son doublé a encore permis aux Marseillais d’engendrer une précieuse victoire (2-1) à Reims. Florent Gautreau ne tarit donc pas d’éloges pour l’international chilien.



Alexis Sanchez impressionne

« C’est marrant parce que Florent Germain a dit récemment sur BFM Marseille, et il l’a redit aujourd’hui qu’il pensait que c’était le meilleur joueur de l’OM depuis sur les cinq dernières années et il a rajouté, sur les dix dernières années. Je suis d’accord et je voulais effectivement insister sur ce qu’il fait parce que quand j’étais allé à Rennes – Marseille, au stade, je m’étais amusé à faire une caméra isolé sur lui et il râle beaucoup après ses partenaires. Il est vraiment dans une exigence permanente pour lui même et pour les autres. Je pense quand même qu’il souffre du fait d’être seul devant au niveau des appels. Je pense qu’il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. On pensait que ce serait Vitinha mais c’est peut être pas celui là. C’est quand même un manque pour lui parce qu’il fait beaucoup d’effort », lance le journaliste au micro de l’ After Foot avant d’en rajouter une couche.

«C’est l’anti-Messi»