Le «futur Mbappé» va échapper au PSG, un gros projet mis en place

La rédaction

Neuvième du championnat de France après sa défaite contre l'OM (1-2) dimanche soir, le Stade de Reims est une des bonnes surprises de cette saison. Les Rémois restaient sur une incroyable série de 19 matchs sans défaites avant ce week-end. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’équipe champenoise compte continuer à s’appuyer sur de jeunes joueurs pour exister en Ligue 1 et réussir à attirer les futurs Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Avant la réception de l’OM (1-2) ce dimanche au stade Auguste Delaune, le Stade de Reims restait sur une série de 19 matchs sans défaites, dont 9 victoires et 10 matchs nuls. Les Champenois sont une des surprises de la saison en Ligue 1 et s’appuient notamment sur la formation pour leur projet. Dans un entretien accordé au Parisien , Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, a expliqué sa vision pour le club.

« Les agents nous appellent pour placer leurs meilleurs talents chez nous »

« On corrèle aujourd’hui la jeunesse et le talent à de la statistique. On a fini la saison dernière plus jeune équipe des cinq grands championnats, en termes de minutes données à jouer, avec 23 ans et 4 mois de moyenne. On était aussi l’équipe ayant marqué le plus de buts par des joueurs nés en 2000 et après. Dix-huit buts avec Ekitike, Mbuku, Kamory Doumbia notamment… Aujourd’hui, les agents nous appellent pour placer leurs meilleurs talents chez nous, parce qu’ils considèrent qu’on va vraiment permettre leur éclosion », a déclaré Mathieu Lacour.

« Que les futurs Paul Pogba et Kylian Mbappé signent au Stade de Reims »