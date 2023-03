Le PSG veut du lourd pour Mbappé, ce rêve qui peut tout briser

Thibault Morlain

La saison prochaine, la MNM pourrait bien ne plus exister au PSG. En effet, Lionel Messi et Neymar pourraient s'en aller tandis que Kylian Mbappé se retrouverait à la tête du projet parisien. Et pour l'entourer, le PSG ne manquerait pas d'idées. Harry Kane a notamment été annoncé parmi les options parisiennes, mais voilà que le buteur de Tottenham pourrait bien en décider autrement.

Cet été, ça risque énormément de bouger au PSG durant le mercato estival. Des stars pourraient s'en aller et de nouveaux joueurs débarqueraient. Qui rejoindrait alors l'effectif parisien ? En attaque, pour épauler Kylian Mbappé, l'option Harry Kane revient quelques fois sur la table. Aujourd'hui, le Britannique est du côté de Tottenham. Mais voilà que faire sortir Kane des Spurs ne serait pas une mince affaire...

Le PSG se déchire pour Messi, le Qatar donne sa réponse https://t.co/mPrmei40B6 pic.twitter.com/FYHiwcZbFP — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Kane a une idée en tête

Selon The Times , alors que Tottenham aurait fixé à la barre à 114M€ pour Harry Kane, voilà que le Britannique ne serait pas très chaud pour rejoindre le PSG ou un autre club étranger. Quitter la Premier League ne l'intéresserait pas étant donné que le buteur des Spurs souhaiterait battre le record de buts en championnat d'Alan Shearer de 260, Kane étant aujourd'hui à 204.

Tottenham en confiance

Ainsi, comme le développe le média britannique, tout cela ferait qu'aujourd'hui Tottenham serait confiant quant à l'avenir d'Harry Kane. Si tel était le cas, le club londonien devrait se pencher sur une prolongation de l'Anglais, aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024.