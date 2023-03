C’est confirmé, le PSG est menacé pour un transfert de légende

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait aligner un duo d’attaquants redoutable avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland s’il se sentait inspiré sur le mercato. Néanmoins, la tendance a été confirmée : il n’existerait aucune clause libératoire dans son contrat à Manchester City.

A cause de six matchs au cours desquels il était resté muet entre le 27 janvier et le 4 mars, il était spécifié dans la presse par certains qu’Erling Braut Haaland ne permettait pas à Manchester City de franchir le palier nécessaire pour mieux rêver de la Ligue des champions. La réponse a été claire : un quintuplé en 1/8ème de finale retour de C1 face à Leipzig (7-0) et un triplé en 1/4 de finale de FA Cup samedi (6-0).

Haaland au PSG avec Mbappé ? Le fantasme de Riolo

Editorialiste pour RMC , Daniel Riolo a récemment avoué fantasmer sur un duo Kylian Mbappé - Haaland au PSG. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain garderait un œil sur le Norvégien qui est contractuellement lié à Manchester City jusqu’à l’été 2027. Il a été question d’une clause libératoire comprise entre 150 et 200M€ qui aurait été reportée de 2024 à 2025 en raison de la prolongation de Pep Guardiola jusqu’à la date en question.

PSG : Son avenir est menacé, un gros message tombe https://t.co/fqw1W1yMqe pic.twitter.com/oPjpz24mPg — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Pas de clause libératoire dans le contrat d’Haaland