Mercato : Messi pose ses conditions, le PSG battu ?

Thomas Bourseau

D’après la presse espagnole, Lionel Messi aimerait rester au PSG si et seulement si un recrutement cohérent et important était effectué à la prochaine intersaison. Le PSG aurait les pieds et poings liés. Explications.

Comme le10sport.com vous l’a affirmé le 18 février dernier, l’entourage de Lionel Messi et la direction du PSG discutent afin de trouver un terrain d’entente pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Cependant, en raison des prestations poussives du champion du monde argentin, le PSG ne serait plus aussi certain de vouloir conserver Messi selon L’Equipe .

Le Qatar demande au PSG de conserver Messi

Mundo Deportivo confie ce lundi que les propriétaires qataris du PSG faisaient de la prolongation de Lionel Messi une priorité absolue. La famille royale cultiverait le désir de conserver le champion du monde au sein des rangs du PSG et de notamment profiter du rayonnement médiatique dont Messi jouit.

PSG - Messi :Il a allumé la mèche, le feuilleton touche à sa fin https://t.co/qmdBDFQfqw pic.twitter.com/ppEKQOISdC — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Messi attend du lourd au PSG, les limites sont connues pour sa prolongation