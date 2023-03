Le PSG tient sa revanche, ce sera 35M€

Thomas Bourseau

Malcom a fait tourner des têtes à Paris cet hiver bien que son arrivée n’ait pas eu lieu pour un désaccord avec le Zénith Saint-Pétersbourg concernant les modalités de l’opération. Et maintenant ? Le transfert serait fixé à 35M€ pour cet été.

Il fallait recruter un complément offensif afin de permettre au club d’être le plus compétitif possible pour la deuxième partie de saison. Néanmoins, le PSG n’est pas parvenu à ses fins et ce, malgré les multiples pistes activées telles qu’Hakim Ziyech, Johan Bakayoko ou encore Malcom. Pour ce qui est de Ziyech, le PSG doit une partie de son échec à la gestion de l’envoi des documents de Chelsea qui a soumis le bon document au Paris Saint-Germain trop proche de la deadline pour que le club puisse enregistrer le joueur auprès de la LFP. Bakayoko n’a pas été une piste si avancées lorsque pour Malcom, le PSG se serait raté pour des questions économiques.

Le PSG voulait qu’un prêt lorsque le Zénith s’attendait à un transfert pour Malcom

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait été emballé par le dossier Malcom pour plusieurs raisons. La première aurait un lien avec sa connaissance du football français grâce à son passage aux Girondins de Bordeaux et le fait qu’il soit francophone. Le fait que Malcom ait connu l’exigence du haut niveau au FC Barcelone aurait également plu aux décideurs du PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain n’aurait pas buté sur des exigences économiques trop élevées de la part du Zénith Saint-Pétersbourg, mais plutôt en raison d’attentes différentes entre les deux clubs.

Rendez-vous pour cet été contre un chèque de 35M€