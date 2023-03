Mercato : Après son zéro pointé, le PSG va se rattraper cet été

Thomas Bourseau

Bien que le PSG semblait avoir un véritable coup à jouer avec Malcom cet hiver, le club s’est planté, mais prévoirait de revenir à la charge à la prochaine intersaison. La concurrence ferait désormais rage pour l’attaquant du Zenith Saint-Pétersbourg.

Au cours du mercato hivernal, le PSG a cherché à se renforcer dans deux secteurs de jeu en particulier : l’offensif et le défensif. Comme cela a été stipulé à moult reprises, le comité de direction du club de la capitale a tenté sa chance avec Milan Skriniar qui a vu la porte de sortie de l’Inter se claquer devant lui bien qu’il ait refusé de prolonger son contrat expirant en juin prochain au club nerazzurro. Le PSG a également vu ses espoirs de dernière minute tomber à l’eau avec Hakim Ziyech en raison de l’envoi des bons documents administratifs trop tardivement.

Voulu au PSG qui s’est raté, Malcom s’est dit flatté de l’approche du club

Il a également été question d’une venue de Malcom. L’ancien des Girondins de Bordeaux aurait pu faire son retour en Ligue 1 après son exil au Zenith Saint-Pétersbourg qui lui réussit plutôt bien en ce moment. Le principal intéressé n’est cependant pas venu au PSG malgré le forcing du président Nasser Al-Khelaïfi, et n’a pas caché sa déception en interview au mois de février . « Le PSG m’a contacté directement au sujet d’un éventuel transfert. Bien sûr, j’étais heureux qu’un si grand club européen s’intéresse à moi […] Je n’étais ni contrarié ni inquiet. J’ai un contrat en cours avec le Zenit. Je le respecte. Le club m’a toujours traité équitablement. L’intérêt du PSG m’a flatté ».

Le PSG de retour sur le dossier Malcom, des tops clubs y font irruption