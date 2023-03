Fiasco au PSG, il le pousse à la démission

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a concédé une septième défaite en 2023. Un piètre bilan selon Daniel Riolo qui se demande jusqu’à quand Galtier continuera de la sorte et si le tacticien français pourrait faire l’effort de partir de lui-même.

Christophe Galtier n’y arrive plus au PSG. Malgré des débuts plutôt convaincants tant sur le plan comptable que sur le management, le technicien français éprouve de vives difficultés depuis la reprise de la compétition après le Mondial. Au point où le PSG compte déjà 7 défaites en 2023 toutes compétitions confondues en sortant par la petite porte des 1/8èmes de finale en Ligue des champions et en Coupe de France.

Encore défait, Galtier refuse de spéculer sur son avenir au PSG

Après la défaite concédée dimanche au Parc des princes face au Stade Rennais (2-0), Christophe Galtier a tenu le discours suivant. « Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat » . Et après ? Il se pourrait que le PSG décide de le remplacer et Antonio Conte remplirait quelques critères importants aux yeux du PSG comme le10sport.com vous le révélait le 10 mars dernier.

Daniel Riolo se paye une nouvelle fois Christophe Galtier