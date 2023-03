«C’est l’Anti-Messi», il valide le mercato de l’OM

Arnaud De Kanel

Superstar du recrutement de l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez s'est illustré lors de la victoire de l'OM face au Stade de Reims en clôture de la 28ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir. L'attaquant chilien a marqué ses 11e et 12e buts de la saison, lui qui fêtera ses 35 bougies en décembre. Le pari risqué de l'OM est validé par Florent Gautreau.

Lors du dernier mercato estival, l'OM faisait le pari de recruter Alexis Sanchez, annoncé sur le déclin par plusieurs mauvaises langues. Alors âgé de 33 ans lorsqu'il a débarqué, sa venue résultait d'une certaine prise de risque au vu de son âge. Mais l'attaquant chilien a vite donné raison à Pablo Longoria et s'est de nouveau montré décisif dimanche face au Stade de Reims où il a inscrit un doublé. Dans l'attitude notamment, El Niño Maravilla est irréprochable, à la différence d'un certain Lionel Messi comme le remarque Florent Gautreau, journaliste pour RMC .

«Une attitude de gagneur»

« Je m’étais amusé à faire une caméra isolé sur lui lors du match OM-Rennes et il râle beaucoup après ses partenaires. Il est vraiment dans une exigence permanente pour lui même et pour les autres. Je pense quand même qu’il souffre du fait d’être seul devant au niveau des appels. Je pense qu’il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. On pensait que ce serait Vitinha mais c’est peut être pas celui là. C’est quand même un manque pour lui parce qu’il fait beaucoup d’efforts. Et après il est souvent soulé quand Tavares ne lui redonne pas un ballon qu’il a demandé, quand Ünder ne traduit pas ce qui lui a ce qui lui a passé. Il a une attitude de gagneur ce qui est une grande qualité. Mais la qualité technique qu’il a montré sur ce coup franc est absolument exceptionnel. C’est plutôt tout le reste dont on parlé qui est impressionnant. C’est toutes ces courses, toutes ces courses de replacement entre entre les deux défenseurs. On ne peut pas être tranquille en tant que défenseur », a constaté Florent Gautreau dans l'After Foot , avant de tacler Lionel Messi et de saluer la prise de risque de l'OM en recrutant Alexis Sanchez.

«C’est l’Anti-Messi»