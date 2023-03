Mercato : Le Qatar convoque le clan Mbappé

Axel Cornic

Seulement quelques mois après sa prolongation monstre, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois se poser des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain. Les évènements des derniers mois ne semblent en effet pas avoir convaincu la star française, qui avait demandé des garanties lors de la signature de son contrat.

Le PSG a plusieurs dossiers très délicats à gérer en ce moment et pour ne rien arranger, la question de l’avenir de Kylian Mbappé pourrait refaire surface. L’attaquant parisien ne semble en effet pas satisfait de la direction prise par son club et dans un peu plus d’un an, il pourrait bien claquer la porte.

Mbappé libre dans un an ?

Car plusieurs sources assurent que Mbappé pourra se libérer de son contrat qui court jusqu’en 2025, dès le mois de juin 2024. Cela serait lié à une clause présente dans son contrat et négociée lors de sa signature en mai dernier, que le joueur semble de plus en plus tenté à lever.

L’émir du Qatar veut rencontrer le clan Mbappé