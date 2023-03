Le projet QSI prend l'eau, il est malmené au PSG

Amadou Diawara

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Christophe Galtier peine à assoir son autorité sur ses joueurs. D'ailleurs, un membre du vestiaire parisien aurait franchi la ligne rouge instaurée par le technicien français, s'en sortant avec un simple avertissement grâce à la protection de membres influents du club.

Sous contrat avec l'OGC Nice, Christophe Galtier a été transféré au PSG à la fin de la dernière saison. S'il a vécu des débuts idylliques à Paris, le coach français est aujourd'hui en plein calvaire.

Un malaise Kylian Mbappé ? La vérité éclate https://t.co/sh83n362Oe pic.twitter.com/aZkJmkdn06 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Des membres influents» mènent la vie dure à Galtier

Depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier enchaine les contre-performances à la tête du PSG. Et ses problèmes auraient déjà commencé à l'automne, puisque l'ancien de l'OGC Nice avait déjà du mal à tenir son vestiaire.

Le PSG doit avoir une institution forte