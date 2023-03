Mbappé : Le PSG avertit un membre de la famille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Petit frère de Kylian, Ethan Mbappé essaie de se faire un nom dans le milieu du football. Milieu de terrain, il va déjà pouvoir éviter les comparaisons avec l'attaquant du PSG comme le souligne son entraîneur avec les U19, Zoumana Camara.

Joueur du PSG comme son grand frère, Ethan Mbappé fait ses gammes dans les équipes de jeunes. Du haut de ses 16 ans, il est déjà régulièrement surclassé avec les U19 ce qui lui a notamment permis de disputer la Youth League sous les ordres d'un certain Zoumana Camara. Pour le podcast Scouting de RMC , Papus s'est ainsi prononcé sur l'avenir d'Ethan Mbappé en lui conseillant de faire son chemin en évitant les comparaison avec son frère. Le fait qu'il n'évolue pas au même poste est déjà un avantage non négligeable.

« Il a un bon état d’esprit et ce n’est pas facile par rapport au contexte. C’est une évidence, je lui dis, il le sait, il doit tracer son propre chemin. Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible, il trace son chemin au milieu de terrain, c’est bien pour lui », confie l'entraîneur des U19 du PSG avant de présenter plus en détails les qualités d'Ethan Mbappé.

