«Coup de couteau», le boss du PSG prend cher après son buzz

Amadou Diawara

En visite à Paris, Kim Kardashian - superstar de la téléréalité - a fait une photo avec Nasser Al-Khelaïfi et le maillot du PSG floqué du numéro un. Selon Daniel Riolo, cette scène est une haute trahison de la part du patron parisien envers ses supporters.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le club de la capitale enchaine les faux pas, que ce soit sur et en dehors du terrain. D'après Daniel Riolo, le PSG a fait une grosse erreur dans sa communication dernièrement.

Un incroyable retour est annoncé au PSG, il calme tout le monde https://t.co/nYZqdB7hhb pic.twitter.com/VUL7t8nVLB — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Kim Kardashian est photographié avec Al-Khelaïfi

En visite à Paris, Kim Kardashian a été photographié avec Nasser Al-Khelaïfi et le maillot du PSG frappé du numéro un. A en croire Daniel Riolo, le président du PSG a trahi ses supporters en prenant ce cliché avec la superstar de la téléréalité.

«Il est ridicule Nasser»