Il promet déjà l'enfer au PSG, «vous pouvez fermer»

Lors du prochain mercato estival, le PSG va récupérer un grand nombre d'indésirables, qui étaient prêtés cette saison. Et alors que Marco Verratti, Marquinhos, Neymar et Lionel Messi devraient continuer l'aventure avec le PSG, Daniel Riolo craint le pire pour le club rouge et bleu.

Arrivés à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier et Luis Campos ont fait un grand ménage dans l'effectif du PSG. Toutefois, la majorité des départs a été bouclé sous la forme de prêts. Par conséquent, le PSG s'attend à récupérer une pluie d'indésirables lors du prochain mercato estival.

Le PSG va vivre un enfer en 2023-2024

Présent sur le plateau de l' After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur le mercato du PSG. En plus des indésirables qui vont retrouver Paris cet été, le journaliste de RMC Sport ne comprend pas que Marco Verratti, Marquinhos, Neymar et Lionel Messi ne soient pas sacrifiés.

«Qu’est-ce que tu fais avec ces mecs là ?»