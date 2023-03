Attendu par Mbappé au PSG, il lâche une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani ne manque pas de sollicitations pour son avenir. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés à l'image de Manchester United ou encore du PSG. Et l'international français semble ne se fermer aucune porte.

L'été prochain, le PSG cherchera notamment à recruter un attaquant capable d'épauler Kylian Mbappé, qui réclame l'arrivée d'un avant-centre depuis plusieurs mois. Dans cette optique, plusieurs noms circulent dont celui de Randal Kolo Muani, qui réalise une excellente saison avec l'Eintracht Francfort. Conscient de l'intérêt qu'il suscite grâce à ses prestations en Bundesliga, l'ancien Nantais s'est prononcé sur son avenir.

Kolo Muani évoque son avenir

« On en parle énormément déjà, mais j’essaye d’être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs », lance l'attaquant français dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de se montrer globalement ouvert à l'idée de rejoindre un nouveau club.

«Dans tous les cas, je suis prêt à toutes les épreuves»