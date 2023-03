Il propose un gros coup au PSG, «Neymar adorerait»

Axel Cornic

L’avenir de Christophe Galtier fait énormément discuter depuis l’échec en Ligue des Champions et le nom de son possible successeur fait débat. Passé par le Paris Saint-Germain de 2018 à 2019 et désormais à Parma, Gianluigi Buffon a suggéré une nouvelle piste... assurant au passage que cela pourrait coller avec Neymar !

Le projet lancé l’été dernier avec Luis Campos et Christophe Galtier a pris un sacré coup de plomb dans l’aile avec l’élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les différents problèmes rencontrés également en Ligue 1 et en Coupe de France n’ont d’ailleurs fait que fragiliser encore plus la position de l’entraineur du PSG.

La succession de Galtier est lancée

Plusieurs noms sont évoqués pour remplacer Galtier au pied levé avec notamment un possible retour de Thomas Tuchel ou un des retrouvailles entre Campos et José Mourinho. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces deux entraineurs et le PSG, où le rêve Zinédine Zidane est relancé depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

« Neymar adorerait avoir un coach comme Allegri ! »