En plein cauchemar, un joueur fait paniquer le PSG

C'est un secret de Polichinelle, Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine après avoir refusé de prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Sur le papier, cela ressemble à un énorme coup pour le club de la capitale, mais les récents pépins musculaires du défenseur slovaque commencent à inquiéter.

Après avoir tenté de le recruter l'été dernier puis cet hiver, le PSG obtiendra finalement la signature de Milan Skriniar lors du prochain mercato estival durant lequel le Slovaque débarquera libre après avoir refusé de prolonger son contrat à l'Inter Milan. Néanmoins, les premiers doutes émergent déjà.

Le premiers pépins physiques pour Skriniar

Si sur le plan sportif l'arrivée de Milan Skriniar ressemble à une excellente affaire, les récents pépins physiques du Slovaque commencent à semer le doute du côté du PSG. Et pour cause, victime d'une pubalgie, Skriniar n'a disputé que 10 minutes depuis un mois. Une anomalie pour un joueur qui n'a jamais été blessé, ratant seulement 5 matches à l'Inter pour un test positif au Covid en octobre 2020. La situation est inquiétante d'autant plus que Milan Skriniar a quitté le rassemblement de la sélection slovaque et ses propos ne sont pas rassurants.

«Je ne vais pas très bien»