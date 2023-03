Messi : Le Qatar relance tout le feuilleton au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi est en pourparlers avec le PSG pour prolonger son contrat. Alors que le Qatar veut conserver sa star argentine, Daniel Riolo y est allé de son coup de gueule. En effet, le journaliste français a annoncé la fin du PSG avec la prolongation de la Pulga.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait prendre le large à l'issue de la saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga changera de club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Promotion pour Mbappé, il éteint la polémique https://t.co/OahINViMDi pic.twitter.com/Z7pvOKtr8B — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Le Qatar veut garder Leo Messi

Pour éviter ce scénario, la direction du PSG a lancé les hostilités pour prolonger Lionel Messi. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les hautes sphères parisiennes sont en pourparlers avec le clan Messi. Et les discussions avançaient dans le bon sens à la mi-février. Conscient de la situation de Leo Messi, Daniel Riolo a fait une terrible prédiction sur le PSG.

«C’est fini, laissez les touristes venir au Parc»